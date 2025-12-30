Ричмонд
Жителям Ростова рассказали, куда звонить при отсутствии отопления в праздники

Сообщения об отключении тепла в Ростове на праздниках будут принимать по телефонам РТС.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону напомнили номера телефонов, по которым можно звонить в случае отключения отопления и горячей воды в праздничные дни. Информацию уточнили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

В любое время можно будет обращаться в диспетчерскую службу РТС: +7 (863) 234−89−44, +7 (863) 287−01−90.

Кроме того, с 31 декабря должны дополнительно открыть круглосуточную горячую линию: +7 (961) 441−22−11; +7 (863) 210−47−32; +7 (863) 210−47−33.

Указанные номера будут актуальны и после новогодних выходных.

Добавим, работы на ТЭЦ-2 в Ростове планируют завершить к Новому году.

