В Иркутске впервые применили внутрисердечное УЗИ при операциях на сердце

Врачи Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) впервые в регионе начали использовать метод внутрисердечного ультразвука во время операций по лечению аритмии. Как сообщили КП-Иркутск в Минздраве региона, технология позволяет хирургам в реальном времени видеть структуры сердца и положение инструментов прямо во время вмешательства.
Новая методика уже успешно опробована. С её помощью проведено несколько операций по криоаблации — лечению аритмии с помощью экстремально низких температур. Особенно важно, что две из этих процедур удалось выполнить полностью без применения рентгена.
— Это принципиально новый уровень контроля. Метод повышает безопасность и точность операций, сокращает их время и снижает лучевую нагрузку. Он особенно важен при работе в сложных зонах сердца и для пациентов, которым противопоказан рентген, например, беременных женщин, — сказал врач-сердечно-сосудистый хирург ИОКБ Алексей Дудник.
Руководство больницы подчеркивает, что внедрение этой технологии — важный шаг в развитии кардиохирургии в регионе. Врачи планируют активно использовать внутрисердечное УЗИ в повседневной практике, чтобы оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с нарушениями сердечного ритма.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области 22960 жителей заболели ОРВИ.