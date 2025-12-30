Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году

«У нас есть определенный запас по парковочным местам, который мы предлагаем концессионеру для возможного расширения платного парковочного пространства. Сейчас эти участки находятся в стадии рассмотрения. В частности, речь идет об участке на улице Совнаркомовской, о парковке на площади Горького — сейчас она бесплатная, но, на мой взгляд, ее вполне логично было бы сделать платной. Также рассматриваются парковки у Пакгаузов на Стрелке: там можно организовать как открытую, так и закрытую платную стоянку» — пояснил Юрий Шалабаев.