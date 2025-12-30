В Калининградской области создали ёлочные игрушки из янтаря в виде сказочных персонажей

В Калининградской области создали ёлочные игрушки из янтаря. Изделия выполнили в виде сказочных персонажей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Специалисты создали игрушки в виде Деда Мороза, Снегурочки, Щелкунчика, Снеговика, Санта-Клауса и Мышиного короля. Также среди изделий — шишка и балерина.
Высота игрушек составляет от трёх до семи сантиметров, а вес — от десяти до 20 граммов. Каждое изделие выполняли вручную не менее восьми часов.
«Ёлочные игрушки выпущены ограниченной серией — всего 50 наборов, в каждом из которых по три разные фигурки. Фигурки героев для ёлочных игрушек являются примером одной из классических технологий ювелирного искусства — художественной резьбы по янтарю. Мастер использует уникальный цвет, прозрачность и теплоту камня для создания детализированных и реалистичных произведений», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Ювелирное производство Янтарного комбината выпускает порядка 150 тысяч изделий в год. В 2024-м на предприятии создали около 170 тысяч композиций.