В Калининградской области создали ёлочные игрушки из янтаря в виде сказочных персонажей

«Ёлочные игрушки выпущены ограниченной серией — всего 50 наборов, в каждом из которых по три разные фигурки. Фигурки героев для ёлочных игрушек являются примером одной из классических технологий ювелирного искусства — художественной резьбы по янтарю. Мастер использует уникальный цвет, прозрачность и теплоту камня для создания детализированных и реалистичных произведений», — рассказали в пресс-службе предприятия.