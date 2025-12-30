Госкомжилстройнадзор Башкирии: за неоплату ЖКУ до 31 декабря санкций не будет

Жители Уфы, получившие от АО «Башэлектросбыт» квитанции с напоминанием об оплате услуг за декабрь до 31 декабря, могут не беспокоиться о штрафных санкциях. В Государственном комитете Башкирии по жилищному и строительному надзору дали соответствующие разъяснения.
В ведомстве подтвердили, что стандартный срок оплаты коммунальных услуг установлен до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, с учетом выходных и праздников. Это правило сохраняется.
Таким образом, пени за оплату квитанции за декабрь после 31 декабря начисляться не будут. Единственным возможным последствием задержки, как пояснили в комитете, может стать то, что внесенная в начале января сумма не успеет отразиться в платежном документе за январь, поскольку формирование квитанций происходит заранее на основе зафиксированных данных.