Госкомжилстройнадзор Башкирии: за неоплату ЖКУ до 31 декабря санкций не будет

Таким образом, пени за оплату квитанции за декабрь после 31 декабря начисляться не будут. Единственным возможным последствием задержки, как пояснили в комитете, может стать то, что внесенная в начале января сумма не успеет отразиться в платежном документе за январь, поскольку формирование квитанций происходит заранее на основе зафиксированных данных.