Ушел из жизни известный уфимский маркетолог Мунир Минибаев

Прощание состоится завтра, 31 декабря, с 13:00 до 14:00 в Уфе в зале прощания «Вознесение» (Цветочная, ⅔).
Предварительная причина смерти — инфаркт.
Мунир Минибаев работал в сфере маркетинга более 20 лет, за эти годы реализовал много масштабных проектов («Уфимское ожерелье», «Туган Як» и другие). Был помощником президента Ассоциации предпринимателей Башкирии.
Мунир Минибаев реализовал более 250 проектов в команде маркетингового агентства.
До этого работал в корпоративном секторе — крупном PR-агентстве, маркетологом в корпорации сектора FMCG, управлении маркетингом на местном телеканале, управлял маркетингом в крупном рекламном сейл-хаусе и розничной сети, вел консалтинговые и образовательные проекты, организовал клуб маркетологов.