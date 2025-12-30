Ричмонд
Ушел из жизни известный уфимский маркетолог Мунир Минибаев

30 декабря скончался известный маркетолог из Уфы Мунир Минибаев. Об этом со ссылкой на блогера Раиса Габитова сообщает интернет-портал Ufanovosti.ru.

Источник: Башинформ

Прощание состоится завтра, 31 декабря, с 13:00 до 14:00 в Уфе в зале прощания «Вознесение» (Цветочная, ⅔).

Предварительная причина смерти — инфаркт.

Мунир Минибаев работал в сфере маркетинга более 20 лет, за эти годы реализовал много масштабных проектов («Уфимское ожерелье», «Туган Як» и другие). Был помощником президента Ассоциации предпринимателей Башкирии.

Мунир Минибаев реализовал более 250 проектов в команде маркетингового агентства.

До этого работал в корпоративном секторе — крупном PR-агентстве, маркетологом в корпорации сектора FMCG, управлении маркетингом на местном телеканале, управлял маркетингом в крупном рекламном сейл-хаусе и розничной сети, вел консалтинговые и образовательные проекты, организовал клуб маркетологов.