«Заявлено более 160 тысяч вакансий». Минтруда заявило, что в Беларуси сохраняется спрос на кадры

Минтруда сказало про сохраняющийся спрос на кадры в Беларуси. Подробности сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко. Видеофрагмент опубликована в телеграм-канале ведомства.
Замминистра труда, говоря о том, с какими вызовами сталкивается рынок труда в Беларуси, заметила, что условно, их можно представить в виде «ножниц»:
— С одной стороны — демографический фактор: каждый пятый работник в нашей стране находится в предпенсионном возрасте или уже пенсионер.
Астрейко заметила, что, с другой стороны, экономика растет, создаются новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные, которые требуют особых компетенций и знаний. По ее словам, при этом сохраняется спрос на кадры:
— Действительно, экономика нуждается в кадрах. Сегодня заявлено более 160 тысяч вакансий. 70% из них — это рабочие. Поэтому мы прогнозируем, что спрос на рабочие профессии будет сохраняться и в среднесрочной перспективе.
Заместитель министра труда уточнила, что спрос растет на специалистов и рабочих со средним-специальным и профессионально-техническим образованием.
