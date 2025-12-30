Жительница Башкирии пропала без вести 50 дней назад: к поискам подключилась полиция

В Башкирии МВД города Сибай разыскивает 42-летнюю Сакину Байчугурову, которая 10 ноября ушла из дома в неизвестном направлении. Местонахождение женщины уже 50 дней остается неустановленным.
Приметы разыскиваемой: рост — 160 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, прямые рыжие волосы, карие глаза. На момент исчезновения на ней была черная вязаная шапка, длинная темно-зеленая куртка с капюшоном, черные брюки, осенние короткие сапоги темного цвета. При себе у нее была женская сумка серого цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Сакины Байчугуровой, вы можете обратиться в полицию по телефону МВД Сибая 8 (347) 755−45−02, телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, в дежурную часть МВД — 8 (347) 279−39−02, а также позвонить 02 или 102 (с мобильного). Кроме того, информацию можно сообщить и в ближайшее отделение полиции.
