Жительница Башкирии пропала без вести 50 дней назад: к поискам подключилась полиция

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Сакины Байчугуровой, вы можете обратиться в полицию по телефону МВД Сибая 8 (347) 755−45−02, телефону доверия МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, в дежурную часть МВД — 8 (347) 279−39−02, а также позвонить 02 или 102 (с мобильного). Кроме того, информацию можно сообщить и в ближайшее отделение полиции.