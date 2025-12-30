31 декабря в Уфе пройдёт новогодний концерт на площади Ленина

В Уфе на площади имени Ленина 31 декабря состоится праздничный концерт, посвящённый встрече Нового 2026 года. Мероприятие продлится с 22:30 до 02:30.
Для удобства жителей и гостей города в новогоднюю ночь будет продлена работа общественного транспорта. Основные маршруты, проезжающие по крупным улицам, будут развозить пассажиров до 03:30. Это позволит горожанам комфортно добраться до главных ледовых городков и площадок на площади Ленина, площади Серго Орджоникидзе, возле Конгресс-холла «Торатау», на Гостином дворе и в других локациях, а после гуляний — вернуться домой.
Ранее мы писали, как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь.