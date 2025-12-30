31 декабря в Уфе пройдёт новогодний концерт на площади Ленина

Для удобства жителей и гостей города в новогоднюю ночь будет продлена работа общественного транспорта. Основные маршруты, проезжающие по крупным улицам, будут развозить пассажиров до 03:30. Это позволит горожанам комфортно добраться до главных ледовых городков и площадок на площади Ленина, площади Серго Орджоникидзе, возле Конгресс-холла «Торатау», на Гостином дворе и в других локациях, а после гуляний — вернуться домой.