Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели

«Салат “Оливье” является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия», — показало исследование мнений 1 600 респондентов.