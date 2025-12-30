Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Больше всего россиянам на новогодних столах надоели «Оливье» и «Селедка под шубой», которые одновременно являются и самыми любимыми, а на третьем месте в рейтинге надоевших блюд расположился холодец, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Салат “Оливье” является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия», — показало исследование мнений 1 600 респондентов.
На втором месте в предпочтениях — «Сельдь под шубой» (15% ответов), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Третье место в топе любимых — у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших — у холодца (3% респондентов).
Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.
Гендерные предпочтения вновь актуальны — женщины сильнее мужчин любят «Оливье», мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от этого салата россиянок тоже немало. Кроме того, женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.
Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку. Представители сильного пола чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.