Россияне рассказали, какие блюда на новогоднем столе им надоели

SuperJob: россияне устали от салатов «Оливье» и «Селедка под шубой».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Больше всего россиянам на новогодних столах надоели «Оливье» и «Селедка под шубой», которые одновременно являются и самыми любимыми, а на третьем месте в рейтинге надоевших блюд расположился холодец, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

«Салат “Оливье” является безоговорочным лидером как в списке любимых блюд россиян (26% всех упоминаний), так и в антирейтинге блюд, от которых устали (18% голосов опрошенных). Это говорит о его абсолютной традиционности, которая для одних является неотъемлемой частью праздника, а для других превратилась в символ гастрономического однообразия», — показало исследование мнений 1 600 респондентов.

На втором месте в предпочтениях — «Сельдь под шубой» (15% ответов), причем салат одновременно занимает вторую строку и в списке надоевших (9%). Третье место в топе любимых — у бутербродов с красной икрой (6%). В топе надоевших — у холодца (3% респондентов).

Стоит отметить, что каждый третий опрошенный заявил, что ему не надоело ни одно новогоднее блюдо и он рад любому угощению.

Гендерные предпочтения вновь актуальны — женщины сильнее мужчин любят «Оливье», мандарины и красную икру. Впрочем, уставших от этого салата россиянок тоже немало. Кроме того, женщины чаще мужчин не хотят видеть на столе холодец.

Мужчины же чаще женщин отдают предпочтение мантам и пельменям, мясу по-французски, шашлыку. Представители сильного пола чаще признаются, что не понимают ажиотажа вокруг красной икры на праздничных столах.