В Госдуме прокомментировали сокращение новогодних праздников

«Что касается сокращения, то я напомню, что одним из методов решения этого вопроса было предложение (бывшего лидера ЛДПР — ред.) Владимира Жириновского, когда он предложил сделать 1, 2, 3 января обязательно выходными днями, а остальные — добавочные дни к оплачиваемому отпуску. И то предложение поддержки не нашло: ни в правительстве, ни у думского большинства. Поэтому эта дискуссия продолжается, видимо, она долго будет продолжаться, но люди хотят отдыхать. Я лично за продолжительные новогодние праздники», — добавил глава думского комитета.