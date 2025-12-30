В Госдуме прокомментировали сокращение новогодних праздников

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Серьезных предпосылок к сокращению новогодних праздников нет, люди привыкли к продолжительным выходным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января.
«Заявления сократить новогодние праздники звучат на протяжении последних лет 20, и перед Новым годом, и после Нового года, перед майскими, после майских. Считаю, что система уже устоялась, каких-либо серьезных предпосылок для того, чтобы сейчас это было изменено, их просто нет», — сказал Нилов.
Депутат рассказал, что после встреч со студентами, разговоров с гражданами он абсолютно уверен в том, что люди привыкли к продолжительным выходным и сокращать их не хотят.
Нилов также отметил, что точно необходимо закрепить 31 декабря как выходной день в Трудовом кодексе.
«Что касается сокращения, то я напомню, что одним из методов решения этого вопроса было предложение (бывшего лидера ЛДПР — ред.) Владимира Жириновского, когда он предложил сделать 1, 2, 3 января обязательно выходными днями, а остальные — добавочные дни к оплачиваемому отпуску. И то предложение поддержки не нашло: ни в правительстве, ни у думского большинства. Поэтому эта дискуссия продолжается, видимо, она долго будет продолжаться, но люди хотят отдыхать. Я лично за продолжительные новогодние праздники», — добавил глава думского комитета.
Нилов также обратил внимание, что в новогодние праздники есть те, кто продолжает работать. «И предприятия, и сфера обслуживания, и сфера услуг. И многие за работу в это время получают повышенную оплату», — подытожил он.
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.