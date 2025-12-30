В Омске УМВД назвало число лишений гражданства РФ за отказ от воинского учета

Областное УМВД 30 декабря сообщило данные о том, сколько взрослых иммигрантов в 2025 году в Омской области получили гражданство России и заодно — сколько были его и лишены за конкретное серьезное нарушение. В сравнение с 2024 годом получивших паспорт РФ даже чуть меньше, 623 против 639.