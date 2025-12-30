В Омске УМВД назвало число лишений гражданства РФ за отказ от воинского учета

Областное УМВД 30 декабря сообщило данные о том, сколько взрослых иммигрантов в 2025 году в Омской области получили гражданство России и заодно — сколько были его и лишены за конкретное серьезное нарушение. В сравнение с 2024 годом получивших паспорт РФ даже чуть меньше, 623 против 639.
Оговоримся, что цифры были названы о гражданах в возрасте от 18 до 65 лет.
«В рамках межведомственного взаимодействия Управление по вопросам миграции на постоянной основе направляет сведения о новых гражданах в Военный комиссариат Омской области. Одновременно с выдачей паспорта гражданина Российской Федерации каждому лицу вручается направление для постановки на воинский учет», — напомнили в УМВД.
Однако примеры неисполнение обязанности по постановке на воинский учет все равно случаются. И в итоге в 2025 году в нашем регионе были четыре примера прекращении гражданства РФ именно за это нарушение.
Согласно п. «в» ч. 2 ст. 22 ФЗ № 138-ФЗ от 28 апреля 2023 года, гражданство России прекращается в случае сообщения заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство нового для него государства. Неисполнение обязанности по постановке на воинский учет также считается нарушением такого обязательства. Так что лишение гражданства за него абсолютно логично.
