Волгоградцам рассказали о традиции празднования Нового года

В Древнем Риме год начинался 1 марта, однако в 46 году до н.э. Юлий Цезарь установил начало года на 1 января. После падения Римской империи эта традиция была утрачена, и в средневековой Европе Новый год отмечали в Рождество — 25 декабря — или на Пасху. На Руси после крещения сложилась уникальная система: государственное новолетие — 1 сентября, а церковное и народное — 1 марта (по старому стилю). Такая двойственность сохранялась на протяжении нескольких веков.