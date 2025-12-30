Волгоградцам рассказали о традиции празднования Нового года

Изначально начало года во многих культурах было привязано к природным процессам: египтяне отмечали его в июле — с разливом Нила, кельты — 1 ноября. Позже народы стали ориентироваться на лунные или солнечные календари. Единый стандарт с датой 1 января утвердился значительно позже — во многом благодаря европейскому влиянию.
В Древнем Риме год начинался 1 марта, однако в 46 году до н.э. Юлий Цезарь установил начало года на 1 января. После падения Римской империи эта традиция была утрачена, и в средневековой Европе Новый год отмечали в Рождество — 25 декабря — или на Пасху. На Руси после крещения сложилась уникальная система: государственное новолетие — 1 сентября, а церковное и народное — 1 марта (по старому стилю). Такая двойственность сохранялась на протяжении нескольких веков.
В 1699 году Петр I указом перенес празднование Нового года на 1 января и ввел летоисчисление от Рождества Христова. При этом Россия продолжала жить по юлианскому календарю, а Европа перешла на григорианский, что создавало разницу в 13 дней. В 1918 году декретом Совнаркома страна перешла на григорианский календарь. Так появился феномен Старого Нового года — «праздник-двойника», который и до сих пор отмечает около половины россиян.
Классический новогодний канон сформировался в СССР: бой курантов, «Голубой огонек», обращение руководителя страны, салат «Оливье» и мандарины.
Сегодня праздничные ритуалы постепенно меняются: традиционные блюда нередко уступают место суши и пицце, а обязательный просмотр телепередач теряет актуальность у молодежи. Однако Новый год остается по-прежнему главным праздником для 76% россиян.
В 1990-е годы в праздник интегрировался восточный календарь с животными-символами — не как серьезное верование, а как популярный мотив для декора и сувениров.