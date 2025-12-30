Какие новогодние блюда несовместимы между собой?

Понятие «несовместимости» в науке о питании часто преувеличено — здоровый организм способен переварить разнообразную пищу. Однако некоторые классические новогодние сочетания действительно создают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что может привести к дискомфорту, тяжести и вздутию. Речь идет не о запретах, а о разумном планировании стола для хорошего самочувствия после праздника.
Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.
Вот какие комбинации стоит употреблять с осторожностью или в меньших количествах:
1. Жирное + жирное + холодное (Главный «вызов» для пищеварения).
Пример — оливье/селедка под шубой (заправлены майонезом) + холодец/запеченная утка + ледяная водка или шампанское.
Почему сложно: жир (майонез, холодец, мясо) требует для переваривания много времени и ферментов. Холодные напитки со льдом «замораживают» этот процесс, так как жиры застывают. Алкоголь, особенно крепкий натощак, дополнительно раздражает слизистую. Результат — пища часами лежит в желудке «комом», вызывая тяжесть.
2. Белок разного происхождения.
Пример: мясная нарезка (говядина, свинина) + сырная тарелка + салат с креветками/крабовыми палочками в один присест.
Почему сложно: для переваривания животного белка (мясо), молочного белка (сыр) и белка морепродуктов требуются разные ферменты и разное время. Одновременная большая нагрузка разными белками может замедлить процесс, усилить процессы брожения и гниения в кишечнике.
3. Обилие простых углеводов с белками и жирами.
Пример: запивать и заедать основную еду сладкой газировкой (лимонад, кола) или сразу после жирных блюд налегать на торты, пирожные.
Почему сложно: простые сахара из напитков и десертов начинают усваиваться первыми. Это может «затормозить» переваривание более медленных компонентов (белков и жиров), что провоцирует брожение, газообразование и ощущение переполнения.
4. Кислое + молочное (индивидуальная чувствительность).
Пример: салат, заправленный уксусом или лимонным соком+ творожный торт.
Почему может быть сложно: кислая среда может привести к сворачиванию молочного белка (казеина) еще в желудке, сделав его плотным комком, который будет перевариваться дольше. У многих это не вызывает проблем, но люди с чувствительным желудком могут почувствовать дискомфорт.
5. Дрожжи + фруктоза («праздничное» брожение).
Пример: шампанское или игристое вино (дрожжи, сахар) + свежие фрукты (виноград, яблоки) или фруктовые салаты.
Почему сложно: дрожжи и сахар из напитков вступают во взаимодействие с фруктозой и клетчаткой фруктов. В теплой среде желудка это может быстро запустить процесс брожения, вызвав метеоризм и ощущение «воздушного шара».