Какие новогодние блюда несовместимы между собой?

Почему может быть сложно: кислая среда может привести к сворачиванию молочного белка (казеина) еще в желудке, сделав его плотным комком, который будет перевариваться дольше. У многих это не вызывает проблем, но люди с чувствительным желудком могут почувствовать дискомфорт.