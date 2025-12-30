Какие отметки не обязательно проставлять в паспорте?

Можно, но не обязательно вносить в паспорт сведения о других документах. К ним относится отметка о ранее выданных внутренних паспортах, что может быть полезно при их утере. Также по желанию можно зафиксировать данные о действующих заграничных паспортах, выданных за пределами России. Эти отметки вносят в МВД или МФЦ, и они служат для удобства, но не являются обязательными.