Какие отметки не обязательно проставлять в паспорте?

Российский паспорт — главный документ, удостоверяющий личность. В нем традиционно содержатся обязательные сведения: ФИО, дата и место рождения, данные о регистрации. Однако существует и ряд дополнительных отметок, которые вносятся исключительно по желанию владельца. С 1 января 2026 года перечень таких добровольных записей будет расширен.
Какие отметки о документах необязательны?
Можно, но не обязательно вносить в паспорт сведения о других документах. К ним относится отметка о ранее выданных внутренних паспортах, что может быть полезно при их утере. Также по желанию можно зафиксировать данные о действующих заграничных паспортах, выданных за пределами России. Эти отметки вносят в МВД или МФЦ, и они служат для удобства, но не являются обязательными.
Нужно ли вносить в паспорт ИНН?
Любой гражданин России может внести в паспорт запись номера налогоплательщика, это не обязательно, но возможно по личной инициативе владельца документа. С 2026 года вместо налогового номера будут использовать идентификатор из Единого федерального регистра населения, соответственно, в документ, удостоверяющий личность, можно будет внести его цифровое обозначение. Подробнее об этом реестре aif.ru писал ранее. Для проставления отметки нужно обратиться с соответствующим заявлением либо в налоговые органы, либо в подразделения МВД, где при наличии необходимых сведений в информационных системах отметка будет проставлена.
Обязательно ли отмечать в паспорте семейное положение и детей?
Регистрация брака или его расторжение — это важные юридические факты, но отметка о них в паспорте носит добровольный характер. Ее можно поставить в органах ЗАГС или МВД. Аналогично, сведения о детях (гражданах РФ младше 14 лет) вносятся только по желанию владельца паспорта. Наличие или отсутствие этих штампов не отменяет и не подтверждает сам факт брака или рождения ребенка, который удостоверяется отдельными документами.
Где можно поставить необязательную отметку о группе крови?
Отметка о группе крови и резус-факторе не входит в перечень обязательных сведений, удостоверяемых паспортом гражданина. Ни один закон или нормативный акт не предписывает гражданам вносить эти биометрические данные. Проставить такую запись уполномочены лишь медицинские организации, входящие в государственную или муниципальную систему здравоохранения, на основании личного заявления гражданина, что гарантирует достоверность информации.