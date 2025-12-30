«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут в Минске 30 декабря. Подробности озвучили в организации «Минсктранс».
В организации обратили внимание, что по причине скопления транспорта на улицах Куйбышева, Волгоградской, Логойский тракт, его движение во вторник, 30 декабря, осуществляется с нарушением графика. Задержка составляет до 20 минут.
Тем временем ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.
