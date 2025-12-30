Ричмонд
«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут в Минске 30 декабря

«Минсктранс» сказал минчанам о задержках в движении общественного транспорта до 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предупредил о задержках транспорта до 20 минут в Минске 30 декабря. Подробности озвучили в организации «Минсктранс».

В организации обратили внимание, что по причине скопления транспорта на улицах Куйбышева, Волгоградской, Логойский тракт, его движение во вторник, 30 декабря, осуществляется с нарушением графика. Задержка составляет до 20 минут.

Тем временем ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.

Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

Кроме того, правительство решило обеспечить белорусов жильем до 2030 года: «Не менее 33 квадратных метров на одного жителя».