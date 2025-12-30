В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина

«Сегодня открыто движение по транспортной развязке на улице Шоссе Героев Сталинграда в Керчи», — написал Аксенов в своем канале в Мах.
По его данным, строительно-монтажны работы начались в 2020 году. Он уточнил, что общая протяженность объекта — более 1,1 километра, это дорога с четырехполосным движением. Проект включил в себя в том числе реконструкцию путепровода длиной 184 метра, строительство транспортной развязки на разных уровнях, обустройство ливневой канализации, лестничных сходов, электрического освещения, уточнил глава республики.
Проектная пропускная способность магистральной улицы Шоссе Героев Сталинграда — более 37,5 тысячи единиц транспорта в сутки, стоимость строительства составила свыше 1,9 миллиарда рублей, добавил Аксенов. Ввод развязки увеличит интенсивность и безопасность дорожного движения, улучшит связь между жилыми и промышленными районами города.
По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, открытый объект — это долгострой, который стоял незавершенным с 80-х годов ХХ века. Строительство развязки на пересечении нескольких улиц и железной дороги с возведением эстакады было заброшено в начале 90-х, рассказали РИА новости жители микрорайона «Солнечный», расположенного рядом с развязкой. По их словам, украинские власти в разные годы обещали продолжить стройку, но этого сделано не было. В ходе строительства развязки многие конструкции пришлось снести и построить заново, так как они пришли в негодность, пояснили РИА Новости в администрации города.