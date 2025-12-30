В Керчи открыли транспортную развязку, которую обещала построить Украина

По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, открытый объект — это долгострой, который стоял незавершенным с 80-х годов ХХ века. Строительство развязки на пересечении нескольких улиц и железной дороги с возведением эстакады было заброшено в начале 90-х, рассказали РИА новости жители микрорайона «Солнечный», расположенного рядом с развязкой. По их словам, украинские власти в разные годы обещали продолжить стройку, но этого сделано не было. В ходе строительства развязки многие конструкции пришлось снести и построить заново, так как они пришли в негодность, пояснили РИА Новости в администрации города.