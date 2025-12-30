От 30 минут до 28 часов: ситуацию с задержкой самолётов в Храброво взяла на контроль прокуратура

«В связи с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Храброво задерживается вылет 19 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Пермь, Калугу, Екатеринбург, Череповец и Минск. Кроме того, отменены 3 рейса в Москву и Санкт-Петербург. Время задержек составляет от 30 минут до 28 часов», — говорится в сообщении.