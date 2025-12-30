Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники

Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, несмотря на продолжительные выходные, городские службы не должны снижать темп работы.
«Впереди — долгие выходные, но это не повод расслабляться. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех систем, а также продолжать необходимые мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры и территории города», — отметил мэр.
С 31 декабря по 11 января в каждом районе организуют дежурство ответственных сотрудников.
Кроме того, опубликованы номера телефонов для обращений нижегородцев по оперативным вопросам: Кстовский муниципальный округ:
