Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники

В период новогодних каникул руководство городской администрации и районов Нижнего Новгорода будет работать по специальному оперативному графику.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, несмотря на продолжительные выходные, городские службы не должны снижать темп работы.

«Впереди — долгие выходные, но это не повод расслабляться. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех систем, а также продолжать необходимые мероприятия по содержанию коммунальной инфраструктуры и территории города», — отметил мэр.

С 31 декабря по 11 января в каждом районе организуют дежурство ответственных сотрудников.

Кроме того, опубликованы номера телефонов для обращений нижегородцев по оперативным вопросам: Кстовский муниципальный округ: 8 (831) 452−48−40; Автозаводский район: 435−87−99; Московский район: 435−53−99; Канавинский район: 246−14−29; Нижегородский район: 269−16−26, 268−10−00; Приокский район: 435−59−59, 435−59−71; Ленинский район: 258−07−50; Сормовский район: 435−58−88; Советский район: 417−25−01.

Ранее сообщалась, что в Нижнем Новгороде определили площадки для запуска новогодних фейерверков.