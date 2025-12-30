Моряк из Евпатории не смог уйти в рейс из-за долга в 1,4 млн рублей

Житель Евпатории не возвращал банку кредит на сумму 1,4 млн рублей даже после решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.
Банк передал дело приставам, которые возбудили исполнительное производство, но мужчина продолжал игнорировать долг.
За уклонение от выплат ему назначили исполнительский сбор в 99 тысяч рублей, наложили арест на земельный участок, заблокировали банковские счета и временно запретили выезд за границу.
Проблемы начались, когда моряк дальнего плавания попытался отправиться в зарубежный рейс — выехать не удалось. Чтобы попасть на работы, евпаториец погасил долг вместе со сбором.