В Башкирии за шесть лет убрали больше трех тысяч свалок

Инфраструктура для сбора мусора также активно развивается. На сегодняшний день в регионе оборудовано свыше 37 тысяч площадок для складирования отходов и установлено более 87 тысяч контейнеров. Однако, по оценкам, требуется создать еще 112 площадок и добавить 1124 контейнера. Ежедневно вывоз мусора обеспечивают 323 единицы специальной техники.