В Башкирии за шесть лет убрали больше трех тысяч свалок

В Башкирии с 2019 года ликвидировали 96,7% таких объектов, что составляет 3134 места. В текущем году было убрано 12 свалок. Как заявил на заседании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, осталось ликвидировать еще 105 объектов.
Инфраструктура для сбора мусора также активно развивается. На сегодняшний день в регионе оборудовано свыше 37 тысяч площадок для складирования отходов и установлено более 87 тысяч контейнеров. Однако, по оценкам, требуется создать еще 112 площадок и добавить 1124 контейнера. Ежедневно вывоз мусора обеспечивают 323 единицы специальной техники.
Ильшат Фазрахманов также обозначил дальнейшие цели. Он сообщил, что к 2030 году необходимо наладить стопроцентную сортировку всех отходов и в два раза сократить объем мусора, который отправляется на захоронение. Эти задачи установлены майским указом Президента России.
По данным профильного федерального проекта, риска не достичь плановых показателей по итогам 2025 года нет. Этому способствовало, в частности, завершение строительства полигона в Баймакском районе и запуск мусоросортировочного комплекса в Белебее.
В преддверии праздников вице-премьер особо подчеркнул необходимость соблюдения стабильного графика вывоза мусора в новогодние каникулы. В завершение совещания было заявлено, что правительство республики продолжит комплексную работу по оздоровлению экологической обстановки для улучшения качества жизни людей.
