В Самарской области профильные службы будут усиленно работать в праздники

С 31 декабря по 12 января ежедневно будет задействовано не менее 330 единиц техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также 48 резервных машин. Не менее 400 сотрудников транспортных компаний будут заниматься этой работой. Во время праздников, включая новогоднюю ночь, на региональных и межмуниципальных дорогах будет обеспечено круглосуточное дежурство до 668 единиц специальной техники.