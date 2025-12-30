В Самарской области профильные службы будут усиленно работать в праздники

В Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в праздничные дни в губернии усилят работу профильных служб. Стационары, станции скорой, спецтехника и ТКО организуют дежурства, сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В период новогодних праздников прием специалистов и работа в поликлиниках будут организованы по отдельным графикам. Расписание опубликовано на официальных сайтах учреждений. Служба неотложной помощи при поликлиниках на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 08:00 до 20:00, — отметили в сообщении.
С 31 декабря по 12 января ежедневно будет задействовано не менее 330 единиц техники для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также 48 резервных машин. Не менее 400 сотрудников транспортных компаний будут заниматься этой работой. Во время праздников, включая новогоднюю ночь, на региональных и межмуниципальных дорогах будет обеспечено круглосуточное дежурство до 668 единиц специальной техники.