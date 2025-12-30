Банковский процессинговый центр предупредил белорусов о некорректном отображении баланса на картах «Беларусбанка»

Банковский процессинговый центр сказал белорусам о некорректном отображении баланса на картах «Беларусбанка». Подробности привели в телеграм-канале БПЦ.
В организации уточнили, что по причине технического сбоя, который произошел в аппаратно-программном комплексе, во вторник, 30 декабря, у владельцев карт «Беларусбанка» могут отображаться некорректные балансы.
В БПЦ подчеркнули, что сейчас проводятся работы, связанные с устранением случившейся ситуации. И заверили, что уже в ближайшее время балансы по картам будут урегулированы.
