Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦУР Крыма назвал слово года в обращениях жителей в соцсетях

Самым популярным словом в обращениях жителей Крыма в соцсетях стало «здравствуйте».

Источник: Комсомольская правда

Центр управления регионом Крыма составил рейтинг самых популярных слов, которые писали жители в своих обращениях в соцсетях за 2025 год. И по итогам года лидером стало слово «здравствуйте», упомянутое 22 872 раза.

Анализ сообщений пользователей выявил, что второе место по частоте употребления занимает слово «Крым», которое упоминается 10 816 раз. На третьем месте — «ремонт». Четвертое место досталось фамилии главы Республики Крым Сергея Аксенова. Далее следуют слова «спасибо», «вода», «мусор», «улица», «газ» и «свет».

«Вне рейтинга по итогам ТОПа оказалось популярное слово “добрый”, поскольку крымчане употребляют это прилагательное в контексте “добрый день” и “добрый вечер”. Кстати, суммарно с приветствия начинается каждый третий комментарий», — отметили в пресс-службе ЦУР Крыма.

За год ЦУР республики обработал 133 661 обращение через соцсети. Чаще всего люди обращались по вопросам ЖКХ, благоустройства и состояния дорог.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше