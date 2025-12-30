ЦУР Крыма назвал слово года в обращениях жителей в соцсетях

Центр управления регионом Крыма составил рейтинг самых популярных слов, которые писали жители в своих обращениях в соцсетях за 2025 год. И по итогам года лидером стало слово «здравствуйте», упомянутое 22 872 раза.
Анализ сообщений пользователей выявил, что второе место по частоте употребления занимает слово «Крым», которое упоминается 10 816 раз. На третьем месте — «ремонт». Четвертое место досталось фамилии главы Республики Крым Сергея Аксенова. Далее следуют слова «спасибо», «вода», «мусор», «улица», «газ» и «свет».
«Вне рейтинга по итогам ТОПа оказалось популярное слово “добрый”, поскольку крымчане употребляют это прилагательное в контексте “добрый день” и “добрый вечер”. Кстати, суммарно с приветствия начинается каждый третий комментарий», — отметили в пресс-службе ЦУР Крыма.
За год ЦУР республики обработал 133 661 обращение через соцсети. Чаще всего люди обращались по вопросам ЖКХ, благоустройства и состояния дорог.