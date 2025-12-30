Росатом: квантовый проект реализуется в соответствии с установленными целями

В научном центре, участвующем в реализации дорожной карты по квантовым вычислениям, научными группами под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева впервые в России создан компактный интегральный источник квантового «сжатого» состояния света. Новация позволит делать на основе таких систем компактные детекторы с огромной чувствительностью, чтобы проводить измерения с высокой точностью, превосходящей фундаментальный предел для классического света. Кроме того, сжатый свет является ключевым ресурсом для перспективных технологий — как для создания сверхчувствительных компактных сенсоров, так и для квантовых компьютеров, работающих на непрерывных переменных. Суть эксперимента заключалась в генерации такого сжатого состояния внутри миниатюрного кольцевого микрорезонатора, изготовленного на фотонном чипе. Созданная система существенно расширит возможности практического применения квантовых технологий в телекоммуникационных системах, портативных сенсорах и прототипах квантовых процессоров.