В Севастополе завершили строительство Российской галереи искусств

«На мысе Хрустальном завершено строительство Российской галереи искусств — крупнейшего художественного музея на юге России. Галерея готовится к открытию. Она начнет работать в следующем году», — написал он в своем Telegram-канале.
Впервые за 100 лет в России создан новый самостоятельный музей и формируется новая национальная коллекция искусств, отметил он. Это четыре основных выставочных зала: галерея частных собраний, галерея современного искусства, галерея классического искусства и галерея героев Севастополя.
Музей одновременно сможет принимать до 800 посетителей. Спроектировано пять уровней: два «подземных» и три надземных этажа. Строители возвели уникальный стеклянный купол из 264 стеклопакетов, смонтировали архитектурную подсветку и особую систему освещения для сохранности экспонатов.
«Рядом мы создали новый археологический парк. Здесь сохранены фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века», — подчеркнул губернатор Севастополя.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возвели по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb (l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса.
Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии. Также сообщалось, что правительство России направит более 100 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе.