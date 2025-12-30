«Предположительно, содержит техническую жидкость». Эпидемиологи изымают из продажи в Беларуси популярный российский напиток

В Беларуси эпидемиологи изымают из продажи опасный напиток из России. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве заметили, что, согласно данным, которые опубликованы на официальном сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) за 26 и 29 декабря, на предприятии ООО «Вельта-Пенза» (Россия) был выпущен в обращение негазированный напиток Aloe Vera. Предположительно, напиток содержит техническую жидкость.
Согласно результатам лабораторных исследований, в пяти образцах продукции, а также в пробе концентрата были обнаружены летучие органические соединения.
«Продолжаются исследования. Деятельность предприятия приостановлена», — уточнили в Минздраве.
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы Беларуси принимаются оперативные меры, связанные с пресечением продажи указанного напитка. Минздрав призвал белорусов не употреблять напиток Aloe Vera.
«При обнаружении этой продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные учреждения государственного санитарного надзора для принятия мер по ее изъятию из обращения», — заметили в ведомстве.
