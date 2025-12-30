Указ о постановке на воинский учёт 2026 года подписан в Нижегородской области

Работа по постановке на учет будет проходить с января по март 2026 года. Для её проведения в городских и муниципальных округах области созданы специальные комиссии, утверждённые указом.
Министерство здравоохранения организует медосвидетельствование призывников. В комиссии будут включены врачи-специалисты и средний медперсонал. В случае необходимости углубленного обследования призывники будут направляться в ведущие медучреждения области с правом внеочередного приёма. Также больницы обязаны предоставлять военкоматам полные медицинские данные о состоянии здоровья граждан, включая информацию о психических расстройствах, наркологическом учете и ВИЧ-статусе.
Министерство образования и науки совместно с военкоматом обеспечит своевременную постановку на учет всех обучающихся, а также проведёт для них мероприятия по военно-профессиональной ориентации.
Главы администраций городских округов и районов обязаны направить своих представителей для работы в учетных комиссиях и организовать военно-патриотическую работу с молодежью в период призывной кампании.
Указ основан на федеральном законодательстве о воинской обязанности и направлен на плановую подготовку к призыву на военную службу.
