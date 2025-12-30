Указ о постановке на воинский учёт 2026 года подписан в Нижегородской области

Как стало известно из указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, утвержден порядок проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет в 2026 году. Основное внимание будет уделено юношам 2009 года рождения, а также мужчинам старших возрастов, которые обязаны, но не состоят на учете.