У главной городской елки Калининграда «сдуло» верхушку

По данным очевидцев, сломанная верхушка елки не упала на землю, а осталась висеть на дереве. В мэрии уточнили, что подрядчик уже выехал. В настоящее время горвласти решают, как исправить ситуацию. Устранить повреждения в условиях порывистого ветра не представляется возможным, елку получится «починить», когда погода немного улучшится.