У главной городской елки Калининграда «сдуло» верхушку

Главная елка Калининграда на площади Победы осталась без верхушки из-за сильного ветра. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, информацию подтвердил источник в администрации.
По данным очевидцев, сломанная верхушка елки не упала на землю, а осталась висеть на дереве. В мэрии уточнили, что подрядчик уже выехал. В настоящее время горвласти решают, как исправить ситуацию. Устранить повреждения в условиях порывистого ветра не представляется возможным, елку получится «починить», когда погода немного улучшится.
Напомним, во вторник в Калининградской области действует штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 28 м/с. В аэропорту Храброво задерживаются десятки рейсов, многие отменены.