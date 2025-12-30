Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У главной городской елки Калининграда «сдуло» верхушку

Подрядчик уже проинформирован о проблеме.

Источник: Новый Калининград

Главная елка Калининграда на площади Победы осталась без верхушки из-за сильного ветра. Об этом «Новому Калининграду» сообщили очевидцы, информацию подтвердил источник в администрации.

По данным очевидцев, сломанная верхушка елки не упала на землю, а осталась висеть на дереве. В мэрии уточнили, что подрядчик уже выехал. В настоящее время горвласти решают, как исправить ситуацию. Устранить повреждения в условиях порывистого ветра не представляется возможным, елку получится «починить», когда погода немного улучшится.

Напомним, во вторник в Калининградской области действует штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 28 м/с. В аэропорту Храброво задерживаются десятки рейсов, многие отменены.