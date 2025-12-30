Ричмонд
В Ростове-на-Дону установили въездной знак со стороны Новошахтинска

В Ростове-на-Дону на кольцевой развязке со стороны Новошахтинска появился новый въездной знак. Об этом сообщил глава столицы региона Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Александра Скрябина

Монтаж конструкции завершился 25 декабря на пересечении улиц Оганова, Особенной и Зрелищной. Стела состоит из центральной части и боковых крыльев в виде пространственных каркасов, облицованных белыми панелями. Название «Ростов-на-Дону» и дату основания разместили на арочной несущей конструкции.

На правом крыле знака указаны звания «Город Воинской Славы» и орден Отечественной войны первой степени, на левом — орден Ленина. Центральную часть украшает световая волна, а венчает композицию герб города.

Планируется, что в темное время суток конструкция будет освещаться подсветкой.