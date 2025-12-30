В Ростове-на-Дону установили въездной знак со стороны Новошахтинска

Монтаж конструкции завершился 25 декабря на пересечении улиц Оганова, Особенной и Зрелищной. Стела состоит из центральной части и боковых крыльев в виде пространственных каркасов, облицованных белыми панелями. Название «Ростов-на-Дону» и дату основания разместили на арочной несущей конструкции.