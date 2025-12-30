Цивилева оценила участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи

«Очень важное направление — это участие наших ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в увековечивании памяти наших героев, своих боевых товарищей. Создаются мемориальные доски, создаются различные проекты, которые действительно рассказывают о подвиге товарища. И мы выпустили целую трилогию, три книги, написанную самими нашими ветеранами, нашими героями, участниками специальной военной операции». — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.