Цивилева оценила участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи

Цивилева назвала важным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодежи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назвала очень важным направлением участие ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодежи.

«Очень важное направление — это участие наших ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, в увековечивании памяти наших героев, своих боевых товарищей. Создаются мемориальные доски, создаются различные проекты, которые действительно рассказывают о подвиге товарища. И мы выпустили целую трилогию, три книги, написанную самими нашими ветеранами, нашими героями, участниками специальной военной операции». — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

