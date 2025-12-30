Ричмонд
Жителя Усть-Кута оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

У нарушителя не было разрешения на полёт, а сам беспилотник не состоял на учёте в Росавиации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Осетровской транспортной прокуратурой проведена проверка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, было установлено, что в ноябре 2025 года житель Усть-Кута запустил в центре города квадрокоптер.

— У него не было разрешения на полёт, а сам беспилотник не состоял на учёте в Росавиации, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По постановлению прокурора мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

