Жителя Усть-Кута оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

Осетровской транспортной прокуратурой проведена проверка. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, было установлено, что в ноябре 2025 года житель Усть-Кута запустил в центре города квадрокоптер.
— У него не было разрешения на полёт, а сам беспилотник не состоял на учёте в Росавиации, — пояснили в пресс-службе ведомства.
По постановлению прокурора мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд встал на сторону жителя Ангарска, который стал жертвой преступления. В июне 2022 года мужчине позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотового оператора. На его имя было незаконно оформлено несколько кредитов, а с карты пропало около 2 миллионов рублей.