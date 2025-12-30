Жителя Усть-Кута оштрафовали за запуск квадрокоптера без разрешения

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд встал на сторону жителя Ангарска, который стал жертвой преступления. В июне 2022 года мужчине позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотового оператора. На его имя было незаконно оформлено несколько кредитов, а с карты пропало около 2 миллионов рублей.