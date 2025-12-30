Ричмонд
Решения для помощи ветеранам СВО принимаются быстро, заявила Цивилева

Цивилева: решения для помощи ветеранам СВО принимаются очень быстро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решения для оказания помощи ветеранам спецоперации принимаются очень быстро благодаря взаимодействию фонда «Защитники Отечества» с профильными ведомствами, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В ходе встречи Цивилева рассказала, что фонд плотно взаимодействует с правительством России, Госдумой, Советом Федерации, с Минобороны, прокуратурой, ФСБ, ФСО, Росгвардией, Росфинмониторингом.

«Благодаря такой слаженной работе эти задачи принимаются очень быстро, и решения для помощи нашим ветеранам как раз максимально доходят от них (ведомств — ред.)», — сказала председатель фонда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
