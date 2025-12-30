Решения для помощи ветеранам СВО принимаются быстро, заявила Цивилева

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решения для оказания помощи ветеранам спецоперации принимаются очень быстро благодаря взаимодействию фонда «Защитники Отечества» с профильными ведомствами, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В ходе встречи Цивилева рассказала, что фонд плотно взаимодействует с правительством России, Госдумой, Советом Федерации, с Минобороны, прокуратурой, ФСБ, ФСО, Росгвардией, Росфинмониторингом.
«Благодаря такой слаженной работе эти задачи принимаются очень быстро, и решения для помощи нашим ветеранам как раз максимально доходят от них (ведомств — ред.)», — сказала председатель фонда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.