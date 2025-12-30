Ричмонд
Путин призвал обеспечить всем необходимым военных, получивших ранения

Путин призвал обеспечить всем необходимым получивших тяжелые ранения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Государство обязано обеспечить военных, получивших тяжелые ранения, всем, чтобы они чувствовали себя максимально востребованными и вне рамок министерства обороны, заявил президент России Владимир Путин.

Путин во вторник провёл рабочую встречу со статс-секретарём — заместителем Министра обороны, председателем фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, обсуждались вопросы поддержки российских бойцов.

«Человек воевал, получил серьезное ранение, и, конечно, государство обязано обеспечить все для того, чтобы он чувствовал себя максимально востребованным не только в рамках работы или службы в министерстве обороны, но и вне министерства», — сказал Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

Президент отметил, что у ветеранов СВО после ранений должны сохраняться возможности полноценно заниматься спортом, а его жильё должно было максимально адаптировано к положению, в котором боец оказался после ранения.

«Безусловно, это нужно сделать», — подчеркнул глава государства.

