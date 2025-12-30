Новогоднюю акцию для доноров крови проведут в Ростове

Доноров крови просят поучаствовать в новогодней акции в Ростове-на-Дону 30 декабря, 3 или 8 января. Сделать доброе дело и помочь пациентам больниц можно будет на Ченцова, 71/63Б, сообщают донские власти.
Участников акции «С Новым годом, служба крови!» будут принимать с 8:30 до 13 часов. Посетители получат подарки от Деда Мороза.
На донацию приглашают жителей региона старше 18 лет, с собой нужно обязательно взять паспорт и СНИЛС.
Важно:
За трое суток перед посещением станции переливания крови нельзя пить обезболивающие лекарства. Также у донора не должно быть признаков простуды или ОРВИ. Не следует приходить тем, кто переболел меньше 30 дней назад.
Кроме того, за 48 часов до сдачи крови необходимо отказаться от алкоголя, а за 24 часа — от жирной, копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, шоколада и бананов.
В день донации советуют позавтракать и пить больше жидкости.
Абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, болезни крови, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, органов пищеварения, заболевания почек и мочевыводящих путей, оперативные вмешательства по поводу резекции органа.
