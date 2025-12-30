Ричмонд
Цивилева рассказала Путину о спектаклях на основе рассказов героев СВО

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала президенту России Владимиру Путину, что на основе реальных рассказов героев СВО ставят спектакли, снимают фильмы.

«Сейчас эти книги с удовольствием берут наши режиссеры, постановщики. Ставятся спектакли в районах, в регионах наших именно на основе вот этих вот реальных рассказов и повестей, которые пишутся нашими героями», — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ.

