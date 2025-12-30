Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО

Путин принял в Кремле с докладом замминистра обороны Цивилеву.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с заместителем министра обороны Анной Цивилевой помощь ветеранам и участникам СВО.

Она доложила президенту, что главным достижением фонда «Защитники Отечества» стало создание социально-экономической системы ресоциализации героев.

«Уважаемый Владимир Владимирович, 2,5 года назад начал работать по вашему указу государственный фонд, в котором на сегодняшний день трудится 4,3 тысячи социальных координаторов», — отметила Цивилева.

Кроме того, замглавы Минобороны назвала основные задачи организации. Среди них — постоянное оказание помощи ветеранам, а также переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность.

«Наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку», — подчеркнула она.

Помимо этого, Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки. Справку участника СВО, например, теперь можно получить одним кликом через «Госуслуги». Она также попросила главу государства предусмотреть возможность оказывать помощь участникам контртеррористической операции в приграничье.

Путин, в свою очередь, одобрил эту идею и заявил, что сделает все, чтобы работа «Защитников Отечества» велась наиболее эффективно. Российские военные поддерживают деятельность фонда, добавил он.

«Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу и вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большой душевной теплотой, это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые родину защищают», — подчеркнул президент.

В прошлый раз Путин и Цивилева встречались в конце мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Тогда замглавы Минобороны предложила дать фонду возможность помогать заниматься спортом действующим военнослужащим, получившим инвалидность. Президент пообещал расширить полномочия «Защитников Отечества».

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше