Путин поблагодарил Цивилеву и фонд «Защитники Отечества» за работу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со статс-секретарем — замминистра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поблагодарил ее и сотрудников фонда за результаты работы и душевное отношение к делу и людям.
«Хочу поблагодарить Вас (Цивилеву — ред.) и всех, кто работает в рамках фонда, и за результаты работы, но, и еще раз хочу сказать и закончить тем, с чего начал, и за такое душевное отношение к делу и людям. Это самое главное, и я вижу, что ребята наши это видят, чувствуют, понимают и поддерживают вашу работу», — сказал Путин.