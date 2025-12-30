Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Цивилеву и фонд «Защитники Отечества» за работу

Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за душевное отношение к людям.

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со статс-секретарем — замминистра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой поблагодарил ее и сотрудников фонда за результаты работы и душевное отношение к делу и людям.

«Хочу поблагодарить Вас (Цивилеву — ред.) и всех, кто работает в рамках фонда, и за результаты работы, но, и еще раз хочу сказать и закончить тем, с чего начал, и за такое душевное отношение к делу и людям. Это самое главное, и я вижу, что ребята наши это видят, чувствуют, понимают и поддерживают вашу работу», — сказал Путин.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше