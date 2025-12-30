Самарцы смогут отправить новогодние открытки с площади Славы

Мобильный туристический информационный центр расположили у входа на каток, сообщают в пресс-службе Почты России.
— Любой желающий сможет бесплатно получить или отправить новогоднюю открытку с символикой региона. Точка посткроссинга уже начала работу. Положить открытку можно в синий почтовый ящик, размещенный в красном фургончике, — отметили в сообщении.
Посетители площадки имеют возможность отправить специальное послание Деду Морозу. Главный новогодний волшебник с удовольствием прочитает письмо, пришедшее с берегов Волги.