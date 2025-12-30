Ричмонд
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздников

В Волгограде на новогодних праздниках все городские службы, задействованные в жизнеобеспечении населения, перейдут на особый режим работы.

Источник: Taylor Grote/CC0

Несмотря на выходные, тысячи специалистов продолжат следить за уборкой дворов и улиц, подачей электроэнергии и тепла. При аварийных ситуациях граждане могут обратиться за помощью на круглосуточные горячие линии.

На случай коммунальных аварий в областном центре функционирует единый диспетчерский центр — 8 (8442) 333−134. Сюда можно пожаловаться на холодные батареи, отсутствие воды или электроэнергии.

Кроме того, решить часть коммунальных вопросов, а также пожаловаться на уборку общественных территорий горожане могут в круглосуточных диспетчерских МБУ ЖКХ: Красноармейский район — 8 (8442) 67−70−67; Кировский район — 8 (8442) 45−29−83; Советский район — 8 (8442) 41−69−51; Центральный район — 8 (8442) 23−13−15; Краснооктябрьский район — 8 (8442) 73−50−82; Тракторозаводский район — 8 (8442) 70−10−26; Ворошиловский и Дзержинский районы — 8 (8442) 333−134.

Оперативно сообщить о сбое в вывозе мусора горожане могут на горячей линии регионального оператора по работе с ТКО: 8 (8442) 230−230.

Уточнить график работы общественного транспорта, а также сообщить о перебоях на линии пассажиры возможно в диспетчерской городского центра управления пассажирскими перевозками — 8 (8442) 23−31−60.

