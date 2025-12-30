Волгоградцам рассказали, куда жаловаться на транспорт и ЖКХ во время праздников

Несмотря на выходные, тысячи специалистов продолжат следить за уборкой дворов и улиц, подачей электроэнергии и тепла. При аварийных ситуациях граждане могут обратиться за помощью на круглосуточные горячие линии.
На случай коммунальных аварий в областном центре функционирует единый диспетчерский центр — 8 (8442) 333−134. Сюда можно пожаловаться на холодные батареи, отсутствие воды или электроэнергии.
Кроме того, решить часть коммунальных вопросов, а также пожаловаться на уборку общественных территорий горожане могут в круглосуточных диспетчерских МБУ ЖКХ: Красноармейский район —
Оперативно сообщить о сбое в вывозе мусора горожане могут на горячей линии регионального оператора по работе с ТКО: 8 (8442) 230−230.
Уточнить график работы общественного транспорта, а также сообщить о перебоях на линии пассажиры возможно в диспетчерской городского центра управления пассажирскими перевозками —