Водоросли помогают восстановить азотно-фосфорный баланс морской среды

Соединения азота и минеральный фосфор относятся к важнейшим биогенным элементам в морской воде, и их баланс привлекает внимание ученых. Определение концентраций этих элементов в водах Азово-Черноморского бассейна велось в течение 2023−2024 годов в Стрелецкой бухте (г. Севастополь) и прибрежных районах северо-восточной части Черного и Азовского морей. Исследования проходят в рамках крупного научного проекта «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов» при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.