Фонд «Защитники Отечества» начал выпуск адаптивной одежды для ветеранов СВО

Цивилева: Фонд «Защитники Отечества» запустил линию спецодежды для ветеранов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фонд «Защитники Отечества» запустил изготовление адаптивной одежды для ветеранов СВО, получивших инвалидность, а также спортивной одежды и обуви, заявила статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Сейчас у нас есть проект, мы его назвали “На крыльях”, когда он объединил всех наших дизайнеров, производителей одежды, которые начали изготавливать красивую, модную одежду разных направлений. То есть это и деловой костюм, и спортивная одежда, и одежда для прогулок, и даже вечерняя одежда для посещения каких-то торжественных мероприятий с учетом той или иной нозологии для человека с инвалидностью. И мы в фонде “Защитники Отечества” выдаем такие комплекты сразу зимние, летние, демисезонные, вот такие полные комплекты. Самое большое количество заявок именно на получение этой одежды», — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

