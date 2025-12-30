Фонд «Защитники Отечества» начал выпуск адаптивной одежды для ветеранов СВО

«Сейчас у нас есть проект, мы его назвали “На крыльях”, когда он объединил всех наших дизайнеров, производителей одежды, которые начали изготавливать красивую, модную одежду разных направлений. То есть это и деловой костюм, и спортивная одежда, и одежда для прогулок, и даже вечерняя одежда для посещения каких-то торжественных мероприятий с учетом той или иной нозологии для человека с инвалидностью. И мы в фонде “Защитники Отечества” выдаем такие комплекты сразу зимние, летние, демисезонные, вот такие полные комплекты. Самое большое количество заявок именно на получение этой одежды», — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.