Нацбанк Беларуси протестировал систему платежей по QR-коду

Как сообщил журналистам начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Антон Подрез, таким образом в республике внедрен новый платежный сервис «КРОК».
«Это очень значимый шаг для всей платежной системы страны, так как это подразумевает в первую очередь диверсификацию платежных рисков, а также это хорошая альтернатива различным существующим платежным приложениям», — отметил он.
По словам Подреза, платежный сервис «КРОК» реализован на базе системы мгновенных платежей, а также на базе платежной системы в ЕРИП. Отличительная черта этой системы заключается в том, что используются не карточные технологии, а счета. Кроме того, при совершении платежа через эту систему деньги в режиме реального времени будут поступать на счет юридического лица, а эта система будет работать круглосуточно все 365 дней в году.
«Сейчас в пилотном проекте участвуют три банка — Беларусбанк, Белагропромбанк и Банк Добробыт. Кроме того, проходит согласование проект постановления Национального банка, которое будет регламентировать, как платежный сервис будет работать. В феврале этот документ уже будет принят, после этого банки смогут полноценно внедрять эту систему», — рассказал представитель финансового регулятора.
Затем к 1 июля 2026 года банки первой группы системной значимости, куда входят Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк и Альфа-Банк, должны будут полностью подключиться к этому проекту. А к концу 2026-го к нему присоединятся и остальные белорусские банки.
«Плюс этого платежного сервиса в том, что он регулируется Нацбанком, соответственно, мы будем устанавливать тарифную политику. Она будет интереснее и привлекательнее по отношению к любым карточным системам. Это работа со счетами, платежными и информационными системами, которые принадлежат нам, поэтому это полностью белорусский подконтрольный Нацбанку сервис», — подчеркнул Подрез.
Кроме того, сейчас Нацбанк ведет работу с МНС по определению, в каких магазинах и торговых точках эта система будет использоваться.
Масштабирование проекта
«Но мы на этом не остановимся, мы понимаем, как можно и нужно развивать этот сервис. В частности, мы уже работаем над расширением сервиса, чтобы у белорусов была возможность с использованием белорусских инструментов совершать платежи по QR-коду и за границей в дружественных странах», — рассказал начальник главного управления.
То есть в перспективе белорусы смогут с помощью приложений белорусских банков совершать такие платежи и для этого им не потребуется оформление местной банковской карточки или наличие иностранной валюты. Иностранцы тоже смогут совершать такие платежи в Беларуси.
Кроме того, в перспективе эти платежи можно будет осуществлять как офлайн, так и онлайн.