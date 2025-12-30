Нацбанк Беларуси протестировал систему платежей по QR-коду

По словам Подреза, платежный сервис «КРОК» реализован на базе системы мгновенных платежей, а также на базе платежной системы в ЕРИП. Отличительная черта этой системы заключается в том, что используются не карточные технологии, а счета. Кроме того, при совершении платежа через эту систему деньги в режиме реального времени будут поступать на счет юридического лица, а эта система будет работать круглосуточно все 365 дней в году.