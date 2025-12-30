Цивилева попросила Путина изменить указ работы фонда «Защитники Отечества»

«Но у нас есть все-таки еще несколько вопросов, с которыми мне хотелось бы к вам обратиться. Во-первых, это действующие военнослужащие, которые не входят в периметр заботы Фонда “Защитники отечества”, поскольку мы занимаемся только теми, кто уволен из силовых структур, а есть те, которые остаются. И получив тяжелое ранение, получив инвалидность, конечно же, они заслуживают такого же внимания, такой же заботы и поддержки этой обеспечения протезами, техническими средствами реабилитации, переоборудования, как я уже сказала, жилого помещения, возможности участвовать в спортивных мероприятиях, чтобы мы могли оплатить им поездку на те или иные соревнования, на Кубок “Защитники Отечества”. Поэтому вот эта категория, конечно же, постоянно к нам обращается. Мы в настоящее время решаем этот вопрос, привлекаем небюджетные средства, спонсоров для того, чтобы организовать эти вопросы. Но все-таки хочется, чтобы это было так же системно, и те ребята, кто также по именно сопровождению в рамках тех направлений, о которых я сказала, они тоже оказались под нашей заботой. И вторая категория — это те, кто участвовали в контртеррористической операции на приграничных территориях, чтобы их также включить в наш периметр. Вот такие направления, просьба у нас есть. Наблюдательный совет одобрил это. И мы, конечно, просим вашей поддержки для того, чтобы внести изменения в указ», — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.