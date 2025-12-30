Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цивилева попросила Путина предусмотреть помощь участникам КТО в приграничье

Цивилева попросила Путина расширить категории помощи фонда «Защитники Отечества».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева попросила президента России Владимира Путина предусмотреть возможность для фонда «Защитники отечества» оказывать помощь не только ветеранам СВО, но и участникам контртеррористической операции в приграничье.

«Во-первых, это действующие военнослужащие, которые не входят в периметр заботы фонда “Защитники Отечества”, поскольку мы занимаемся только теми, кто уволен из силовых структур… И вторая категория — это те, кто участвовал в контртеррористической операции на наших приграничных территориях. Чтобы их также включить в наш периметр», — сказала Цивилева на встрече с президентом РФ.

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше