Путин поддержал идею о помощи военным с инвалидностью

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею о поддержке фондом «Защитники Отечества» действующих военных с инвалидностью и участников КТО в приграничных территориях.
Стас-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом обратилась к нему с просьбой поддержать и расширить полномочия фонда в части, касающейся поддержки не только демобилизованных бойцов, но и тех, кто остается служить, несмотря на инвалидность и тяжелые ранения. Также, по словам Цивелевой, важно включить и участников КТО в приграничных территориях РФ.
«Давайте так и сделаем. Какая разница, в приграничном районе шли боевые действия или в зоне специальной военной операции… Люди выполняли задачи по защитите Отечества, защиты Родины в условиях, сопряженных с опасностью для жизни, получали ранения тяжелые. Для государства нет никакой разницы, да и для людей никакой разницы. Поэтому обязательно это нужно сделать и по первой, и по второй категориям», — сказал президент.