Проезд по ЗСД подорожает с 17 января: кто будет платить больше

Изменения коснутся не всех маршрутов. Так, стоимость сквозного проезда по всей магистрали (от южной до северной развязки с КАД) в дневное время для легкового автомобиля вырастет ощутимо — с 523 до 590 рублей. В то же время по ряду ключевых внутригородских сегментов цены не изменятся.