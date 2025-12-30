Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд по ЗСД подорожает с 17 января: кто будет платить больше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря, ФедералПресс. Тарифы на проезд по ЗСД в Северной столице увеличат для пользователей транспондеров. Оператор ЗСД, компания «Магистраль северной столицы» уточняет, что в среднем повышение составит около 8%.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С 00 часов 00 минут 17 января 2026 изменяются тарифы ЗСД при проезде с транспондером, стоимость тарифных опций, цена продажи и аренды транспондера», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся не всех маршрутов. Так, стоимость сквозного проезда по всей магистрали (от южной до северной развязки с КАД) в дневное время для легкового автомобиля вырастет ощутимо — с 523 до 590 рублей. В то же время по ряду ключевых внутригородских сегментов цены не изменятся.

Параллельно компания пересматривает ценовую политику в отношении самого оборудования. Впервые за два года дорожают транспондеры. Базовая модель «Стандарт» будет стоить 3500 рублей, а устройство «Плюс» с расширенным функционалом — 3800 рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ЗСД в Петербурге могут перевести на систему «свободного потока».