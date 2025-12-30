Проезд по ЗСД подорожает с 17 января: кто будет платить больше

«С 00 часов 00 минут 17 января 2026 изменяются тарифы ЗСД при проезде с транспондером, стоимость тарифных опций, цена продажи и аренды транспондера», — говорится в сообщении.
Изменения коснутся не всех маршрутов. Так, стоимость сквозного проезда по всей магистрали (от южной до северной развязки с КАД) в дневное время для легкового автомобиля вырастет ощутимо — с 523 до 590 рублей. В то же время по ряду ключевых внутригородских сегментов цены не изменятся.
Параллельно компания пересматривает ценовую политику в отношении самого оборудования. Впервые за два года дорожают транспондеры. Базовая модель «Стандарт» будет стоить 3500 рублей, а устройство «Плюс» с расширенным функционалом — 3800 рублей.
