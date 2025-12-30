В Татарстане дорожные и коммунальные службы к работе в праздники готовы

В Татарстане дорожные службы и организации ЖКХ готовы к готовы к бесперебойной работе во время новогодних каникул. Дорожники создали необходимый запас противогололедных материалов подготовили специальную технику для уборки снега. На особом контроле коммунальных служб — теплоснабжение многоквартирных домов. Об этом рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.
Во время каникул коммунальщики республики будут особенно внимательно следить за теплоснабжением многоквартирных домов, рассказал на брифинге первый замглавы Минстроя Татарстана Дамир Шайдуллин.
По его словам, отопительный сезон проходит в штатном режиме. К работе в праздники усиленно подготовились не только предприятия ЖКХ, но и «Татлизинг». На базе этого предприятия имеется запас необходимых в экстренных случаях аварийно-технических материалов и оборудования, в том числе мощные дизель-генераторы, мачты освещения и мобильные котельные установки.
Общее количество организаций, оказывающих услуги ЖКХ, в Татарстане превышает 1,2 тысячи.
«Все они провели необходимую работу для бесперебойного и качественного предоставления услуг в выходные и праздничные дни», — отметил заместитель министра.
В Минстрое РТ работает круглосуточная диспетчерская служба: (843) 231−14−10. Она принимает и оперативно реагирует на обращения от населения, мониторит аварийные ситуаций и то, как они устраняются.
Особое внимание в новогодние каникулы будет уделено очистке дворовых территорий от снега и своевременному вывозу мусора, поскольку количество ТБО в выходные дни как правило растет.
Региональные операторы, которые осуществляют вывоз мусора, организовали дежурные службы. Они контролируют ситуацию вместе с органами местного самоуправления, отметил замминистра.
Для очистки региональных дорог от снега и их обработки противогололедными подготовлено порядка 1,1 тысяч единиц спецтранспорта. Об этом сообщил замглавы Минтранса РТ Ранис Файзуллин. По его словам, топлива и прочих ГСМ для спецтехники также заготовлено достаточно, также, как и противогололедных материалов для дорог.
Дорожную обстановку контролируют с помощью метеостанций. Действует также Центр диспетчеризации, мониторинга и управления, который позволяет оценивать ситуацию на дорогах в режиме онлайн.
На случай возникновения аномальных погодных условий утвержден план «Буран», предусмотрены передвижные пунктов обогрева для водителей. Также организованы 59 пунктов обогрева рядом с населенными пунктами, расположенными вблизи автодорог.
«В случае заторов водители и пассажиры будут доставлены в эти пункты на вездеходном транспорте подрядных организаций», — сообщил замминистра.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики действует круглосуточная оперативная служба, в которую водители могут обратиться в случае нештатных ситуаций на дорогах. Телефон службы: (843) 291−91−91.
Все готово в республике и для обслуживания участков федеральных трасс. К началу сезона было заготовлено 165 тысяч тонн противогололедного материала, из которых 52 тысячи уже израсходовано. Об этом сообщил замначальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.
В новогодние каникулы дорожники будут работать круглосуточно. Сообщить об экстренных ситуациях на федеральных трассах водители могут по телефону круглосуточной диспетчерской службы (843) 273−54−08.