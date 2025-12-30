В Татарстане дорожные и коммунальные службы к работе в праздники готовы

По его словам, отопительный сезон проходит в штатном режиме. К работе в праздники усиленно подготовились не только предприятия ЖКХ, но и «Татлизинг». На базе этого предприятия имеется запас необходимых в экстренных случаях аварийно-технических материалов и оборудования, в том числе мощные дизель-генераторы, мачты освещения и мобильные котельные установки.