Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки участников СВО

Цивилева рассказала Путину о цифровизации мер социальной поддержки бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Справку участника СВО теперь можно получить одним кликом через «Госуслуги», заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, рассказывая президенту РФ Владимиру Путину о цифровизации мер социальной поддержки.

Путин во вторник принял в Кремле с докладом председателя фонда «Защитники Отечества».

«У нас сейчас активно по поручению министра (обороны РФ Андрея Белоусова) идет цифровизация вообще работы Минобороны, и в том числе мер социальной поддержки, в том числе, например, справка об участии в СВО, которую раньше получали люди очень долго, с долгими бюрократическими проволочками, несколько месяцев, сейчас получается одним кликом через портал государственных услуг, практически мгновенно, а к ней привязаны 70% мер социальной поддержки», — сказала Цивилева.

Статс-секретарь отметила, что сейчас также создается «витрина данных» — меры поддержки, которые может получить ветеран СВО, проживая в том или ином субъекте РФ.

«Все субъекты до конца этого года зайдут на “витрину данных”. Это действительно очень облегчит получение этих мер поддержки для ветерана в проактивном режиме, когда он будет получать на портале “Госуслуг” информацию, что ему положена та или иная мера поддержки, то есть, конечно же, вопросы цифровизации для нас очень важны, актуальны с учетом охвата и требования, нашего прежде всего требования к самим себе, чтобы это делать максимально быстро», — заключила Цивилева.

