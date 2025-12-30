Белоусов вручил госнаграды за мужество, проявленное в ходе СВО

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим госнаграды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные в ходе СВО, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды за профессионализм, мужество и храбрость, проявленные при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что они в непростой обстановке эффективно выполнили поставленные задачи, отметили в Минобороны.
«Это безусловно высокая оценка ваших заслуг в выполнении воинского долга в очень не простой боевой обстановке. Я уверен, что вы и дальше будете с честью нести высокое звание российского солдата и российского офицера. Высокопрофессионально, мужественно с полной самоотдачей выполнять все поставленные задачи», — приводит слова Белоусова пресс-служба ведомства.